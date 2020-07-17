Италия

Защитник Ромы Крис Смоллинг приступил к тренировкам.

Крис Смоллинг провел тренировку в общей группе и готовится сыграть против Интера в 34-м туре чемпионата Италии — сообщает Corriere dello Sport.

Смоллинг отсутствовал две недели из-за проблем с приводящей мышцей правой ноги. В нынешнем сезоне Крис сыграл за Рому 25 матчей в Серии А (2 гола).

Однако Паулу Фонсека вряд ли сможет рассчитывать на Федерико Фасио, Давиде Сантона и Антони Миранте, занимающихся по индивидуальной программе.

Матч Рома — Интер состоится в воскресенье, 19 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.