Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Аталанта в поединке 34-го тура чемпионата Италии отправится в гости к Вероне. Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

Верона: Сильвестри — Гюнтер, Эмперер, Ррахмани — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Пессина, Дзакканьи, Сальседо

Запасные: Берарди, Радунович, Ловато, Баду, Эйссерик, Степински, Ди Кармине, Верре, Борини, Лукас Фелипе, Димарко, Тераччиано

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Фройлер, Пашалич, Госенс — Малиновский, Гомес — Сапата

Запасные: Росси, Спортьелло, Кальдара, Шутало, Тамез, Чиборра, Муриэль, Де Роон, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли

Матч Верона — Аталанта начнется в 18:15. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.