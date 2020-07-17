Италия

В сезоне-2019/20 цена украинского полузащитника Руслана Малиновского выросла больше, чем вдвое.

Аталанта не будет даже рассматривать предложения по Руслану Малиновскому, меньшие 30 миллионов евро — уверена Gazzetta dello Sport.

Несмотря на то, что украинец не является игроком стартового состава Аталанты (лишь 30% своих матчей за бергамасков он начинал в "основе"), его игра после карантина усиливает к нему интерес и увеличивает цену на полузащитника, за которого "богиня" заплатила Генку прошлым летом 13,6 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Малиновский был признан лучшим игроком Серии А после возобновления чемпионата Италии.

В сезоне-2019/20 Руслан принял участие в 38-ми матчах Аталанты во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 7 результативных передач.