Украинский полузащитник продолжает удивлять Серию А.
Руслан Малиновский, getty images
17 июля 2020, 14:21
Руслан Малиновский имеет наивысшую среднюю оценку по версии Whoscored среди игроков Серии А после карантина.
Украинец получил от портала 8,5. На втором месте расположился Алексис Санчес с оценкой 8,46, замкнул тройку Пауло Дибала с показателем 7,95.
Полузащитник в этом сезоне провел 38 поединков, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами.
Напомним, что Малиновский получил место в символической сборной тура Серии А по версии Whoscored.