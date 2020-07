Руслан Малиновский имеет наивысшую среднюю оценку по версии Whoscored среди игроков Серии А после карантина.

Украинец получил от портала 8,5. На втором месте расположился Алексис Санчес с оценкой 8,46, замкнул тройку Пауло Дибала с показателем 7,95.

📈 Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



🥇 Ruslan Malinovskiy — 8.50 (4 starts)

🥈 Alexis Sanchez — 8.46 (5 starts)

🥉 Paulo Dybala — 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas