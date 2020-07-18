Италия

За Милан в Серии А забивали лишь два бельгийца.

Алексис Салемакерс открыл счет своим голам за Милан в матче 34-го тура чемпионата Италии против Болоньи и стал лишь вторым бельгийцем, забивавшим за "дьяволов" в Серии А — сообщает ОРТА.

Единственным соотечественником 21-летнего полузащитника, которому удавалось подобное, был легендарный бельгийский футболист и тренер Эрик Геретс, поразивший ворота Вероны в сентябре 1983 года.

Салемакерс провел в составе Милана 9 матчей в Серии А и 2 поединка в Кубке Италии. Ранее Алексис выступал за Андерлехт (64 матча во всех турнирах, 2 гола).