Италия

Главный тренер римлян дал комментарий после игры с Ювентусом.

Лацио уступил Ювентусу со счетом 1:2 в поединке 34-го тура чемпионат Италии. Симоне Индзаги считает, что его команде не повезло.

"Нам определенно не повезло, поскольку удар Чиро Иммобиле поразил внутреннюю часть штанги и отскочил назад, а затем мы допустили игру рукой. Важно то, что мы хотим отпраздновать возвращение в Лигу чемпионов через 13 лет.

Я злюсь, когда люди критикуют эту команду, потому что у нас на 14 очков больше, чем в прошлом сезоне, мы выиграли Суперкубок и не были в Лиге чемпионов более десяти лет", — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Лацио.