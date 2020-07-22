Италия

Тренер Болоньи Синиша Михайлович пролил свет на конфликт между ним и наставником Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

В время матча 35-го тура чемпионата Италии между Болоньей и Аталантой у кромки поля произошел конфликт между тренерами двух команд Синишей Михайловичем и Джан Пьеро Гасперини, в результате которого наставник хозяев получил желтую карточку от арбитра Федерико Ла Пенны, а гостей — красную.

"Каждый должен следить за порядком в своем доме, а не устанавливать свои правила в чужом, – цитирует Михайловича Tuttomercatoweb. – Если Гасперини чем-то расстроили или обидели мои помощники или футболисты, он должен был сказать мне, а не орать на весь стадион, не выбирая выражений, на них. Он проявил ко мне и к Болонье неуважение. Естественно, я тоже не смолчал".

Сам Гасперини объяснил свою вспышку гнева коротко: "Они слишком много жаловались на решения арбитра".

Обыграв Болонью, Аталанта сохраняет теоретические шансы стать чемпионом, но потеряет их, если Ювентус во встрече с Удинезе в четверг, 23 июля, добудет победу.