Италия

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле готов обновить несколько рекордов Лацио, Серии А и личных достижений.

В матче 36-го тура чемпионата Италии Чиро Иммобиле оформил хет-трик и сравнялся по количеству забитых мячей с лидировавшим в гонке за "Золотой бутсой" Робертом Левандовски из Баварии.

Однако это не единственное достижение форварда Лацио в поединке против Вероны.

Иммобиле разменял вторую сотню забитых мячей за "орлов" и вышел на третье место среди лучших бомбардиров чемпионата в истории Лацио. На счету Чиро 101 гол, у Джузеппе Синьори 107, а у Сильвио Пиолы — 143.

В нынешнем сезоне Серии А на счету Иммобиле 34 гола, что является его личным рекордом в национальных чемпионатах. Больше в одном сезоне Серии А удавалось забить только Нордалю в сезоне-1949/50 — 35, и Игуаину в сезоне-2015/16 — 36.

Кроме того, на счету Иммобиле сейчас 37 голов во всех турнирах, а личным рекордом для него является 41 гол в сезоне-2017/18.

Учитывая, что Чиро предстоит сыграть еще два матча (с Брешией и Наполи), ему вполне по силам выиграть европейскую "Золотую бутсу", установить рекорд результативности в одном сезоне Серии А и личный рекорд результативности во всех турнирах за сезон.