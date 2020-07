Милан презентовал домашнюю форму, разработанную компанией Puma. В ней команда будет играть в последнем туре Серии А этого сезона против Кальяри, а также в следующем сезоне.

На форме отображены мотивы городской архитектуры Милана, в частности, Галлереи Витторио Эммануэле II.

"Галерея – это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну", — говорится в заявлении клуба.

