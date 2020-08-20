Италия

Вингера Сассуоло не обошел стороной данный недуг.

Крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что у 23-летнего ивуарийца не было выявлено никаких симптомов, и он никак не контактировал с другими футболистами команды.

Жереми Бога отправлен на карантин в соответствии с требованиями, которые были утверждены органами здравоохранения Италии.

Напомним, ранее три футболиста Базеля заболели COVID-19. До матча с Шахтером в Лиге Европы ни одного положительного теста выявлено не было.