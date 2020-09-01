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Клуб
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Пришли
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Ушли
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Аталанта
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Марио Пашалич (п, Челси, 15), Алексей Миранчук, Локомотив М, 14,5, Симоне Мураторе (п, Ювентус, 7)
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Джанлука Манчини (з, Рома, 13), Этрит Бериша (в, СПАЛ, 3,5), Марко Д'Алессандро (п, СПАЛ, 3), Лоренцо Мильорелли (з, Губбио, ?), Моду Бадийе (п, са), Исник Алими (п, са), Стефано Маркетти (з, са), Тициано Тулисси (н, Модена, са), Андреа Боффелли (з, Про Патрия, са), Аймоне Кали (н, Витербезе, са), Лоренцо Пели (н, Реджина, ар), Андреа Кольпани (п, Монца, ар), Эйоб Дзамбатаро (з, Монополи, ар), Маттео Сальви (з, Пистойезе, ар), Стефано Маццини (в, Каррарезе, ар), Марио Пашалич (п, Челси, ва)
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Беневенто
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Камил Глик (з, Монако, 5), Артур Ионицэ (п, Кальяри, 1), Даам Фулон (з, Ваасланд-Беверен, 0,5), Федерико Барба (з, Кьево, ?)
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Джанлука Ди Кьяра (з, Перуджа, 0,5), Массимо Кода (н, Лечче, са), Брайт Гьямфи (з, Реджана, ?), Самуэль Арментерос (н, са), Федерико Барба (з, Кьево, ва)
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Болонья
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Луис Бинкс (з, Монреаль Импакт, ?), Себастьян Бреза (в, Потенца, ?)
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Томмазо Кассандро (з, Зюдтироль, ?), Ладислав Крейчи (п, Спарта П, са), Никола Гини (п, Пьянезе, са), Лука Риццо (п, са), Маттиа Дестро (н, са), Луис Бинкс (з, Монреаль Импакт, ар), Хамза Эль-Куакиби (з, Зюдтироль, ар), Себастьян Бреза (в, Потенца, ва)
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Верона
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Кевин Рюегг (з, Цюрих, 2), Эммануэль Баду (п, Удинезе, 0,8), Мерт Четин (з, Рома, ар), Антонино Рагуза (н, Специя, ва), Антонио Ди Гаудио (н, Специя, ва), Луиджи Витале (з, Специя, ва)
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Лука Марроне (з, Кротоне, 1), Маттео Пинтон (з, Мантова, са), Винченцо Сильвестро (п, Мантова, ?), Алессандро Крещенци (з, Кремонезе, ?), Андреа Бадан (з, са), Джампаоло Паццини (н, са), Фабио Борини (н, са), Райян Банийя (з, Мантова, ар), Маттео Пессина (п, Аталанта, ва), Валерио Верре (п, Сампдория, ва), Софиан Амрабат (п, Фиорентина, ва), Федерико Димарко (з, Интер, ва), Амир Ррахмани (з, Наполи, ва), Эдди Сальседо (н, Дженоа, ва), Эммануэль Баду (п, Удинезе, ва), Клод Аджапонг (з, Сассуоло, ва), Корай Гюнтер (з, Дженоа, ва), Борис Радунович (в, Аталанта, ва), Валентен Эйссерик (п, Фиорентина, ва)
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Дженоа
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Андреа Пинамонти (н, Интер, 19,5), Франческо Кассата (п, Сассуоло, 7), Эдоардо Гольданига (з, Сассуоло, ?)
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Кристиан Куаме (н, Фиорентина, 11), Сальвадор Ичасо (в, Данубио, са), Синан Гюмюш (н, Фенербахче, са), Себастьян Эрикссон (п, Гетеборг, са), Нермин Карич (п, Зюдтироль, са), Ромуло (п, са), Оскар Хильемарк (п, са), Антонио Санабрия (н, Бетис, ва), Яго Фальке (н, Торино, ва), Маттиа Дестро (н, Болонья, ва), Маттиа Перин (в, Ювентус, ва), Эдоардо Гольданига (з, Сассуоло, ва), Эдди Сальседо (н, Интер, ва), Марко Паяц (п, Кальяри, ва), Риккардо Сапонара (п, Фиорентина, ва), Франческо Кассата (п, Сассуоло, ва), Кристиан Ромеро (з, Ювентус, ва), Антонио Баррека (з, Монако, ва), Андреа Пинамонти (н, Интер, ва), Адама Сумаоро (з, Лилль, ва)
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Интер
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Ашраф Хакими (з, Реал, 40), Николо Барелла (п, Кальяри 25), Стефано Сенси (п, Сассуоло, 20), Алексис Санчес (н, Манчестер Юнайтед, са), Георгиос Вигианнидис (з, Панатинаикос, са), Эдди Сальседо (н, Дженоа, ва), Андреа Пинамонти (н, Дженоа, ва)
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Мауро Икарди (н, ПСЖ, 50), Андреа Пинамонти (н, Дженоа, 19,5), Янн Карамо (н, Парма, 8), Андреа Палацци (п, Монца, 2), Феличе Д'Амико (н, Сампдория, 0,4), Маттео Ровер (н, Зюдтироль, ?), Лоренцо Тасси (п, са), Винченцо Томмазоне (н, са), Борха Валеро (п, са), Томмазо Берни (в, са), Валентино Лазаро (п, Боруссия М, ар), Лоренцо Джавиоли (п, Фералписало, ар), Ксиан Эммерс (п, Альмере, ар), Микеле Ди Грегорио (в, Монца, ар), Стефано Сенси (п, Сасуоло, ва), Николо Барелла (п, Кальяри, ва), Кристиано Бираги (п, Фиорентина, ва), Алексис Санчес (н, Манчестер Юнайтед, ва), Виктор Мозес (п, Челси, ва)
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Кальяри
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Марко Рог (п, Наполи, 13), Джованни Симеоне (н, Фиорентина, 12), Разван Марин (п, Аякс, ар), Марко Паяц (п, Дженоа, ва)
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Барелла (п, Интер, 25), Лукас Кастро (п, СПАЛ, 3), Артур Ионицэ (п, Беневенто, 1), Фабрицио Каччаторе (з, са), Лука Кроста (в, са), Лука Чигарини (п, са), Вальтер Бирса (п, са), Рафаэль (в, са), Сенна Мианге (з, Эупен, ар), Лука Пеллегрини (з, Ювентус, ва), Федерико Маттьелло (з, Аталанта, ва), Раджа Наингголан (п, Интер, ва), Робин Ольсен (в, Рома, ва), Джованни Симеоне (н, Фиорентина, ва), Альберто Палоски (н, СПАЛ, ва), Марко Рог (п, Наполи, ва)
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Кротоне
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Лука Марроне (з, Верона, 1)
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Андреа Барберис (п, Монца, са), Макси Лопес (н, Санбенедеттезе, са), Пасквале Гьянотти (п, Франкавилла, ар), Маркос Курадо (з, Дженоа, ва), Габриэле Беллоди (з,Милан, ва), Лука Марроне (з, Верона, ва), Альберто Джербо (п, Асколи, ва), Марко Янкович, н, СПАЛ, ва)
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Лацио
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Пепе Рейна (в, Милан, са), Гонсало Эскаланте (п, са)
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Валон Бериша (п, Ренн, 4,3), Иван Варжич (в, Копер, са), Рикардо Кишна (н, са), Николаос Баксеванос (з, Политехника, ар), Алессандро Росси (н, Витербезе)
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Милан
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Алексис Салемакерс (п, Андерлехт, 3,5), Симон Кьер (з, Севилья, 3,5), Пьер Калулу (з, Лион, 0,48)
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Сусо (п, Севилья, 24), Рикардо Родригес (з, Торино, 3), Густаво Гомес (з, Палмейрас, 2), Пепе Рейна (в, Лацио, са), Джакомо Бонавентура (п, са), Лукас Билья (п, са), Алессандро Плиццари (в, Реджина, ар), Симон Кьер (з, Севилья, ва), Асмир Бегович (в, Борнмут, ва), Алексис Салемакерс (п, Андерлехт, ва)
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Наполи
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Виктор Осимхен (н, Лилль, 70)
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Симоне Верди (н, Торино, 20), Роберто Инглезе (н, Парма, 18), Марко Рог (п, Кальяри, 13), Влад Кирикеш (з, Сассуоло, 9), Альберто Грасси (п, Парма, 6,9), Луиджи Сепе (в, Парма, 4,58), Лоренцо Тонелли (з, Сампдория, 2,5), Леандриньо (н, Брагантино, ?), Раффаэле Руссо (н, са), Хосе Кальехон (н, са)
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Парма
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Роберто Инглезе (н, Наполи, 18), Янн Карамо (н, Интер, 8), Альберто Грасси (п, Наполи, 6,9), Джузеппе Пеццелла (з, Удинезе, 6,45), Луиджи Сепе (в, Наполи, 4,58), Эрнани (п, Зенит, 4,48), Ясмин Куртич (п, СПАЛ, 3,5), Матео Лукаксио (п, Санремезе, са)
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Хосе Мачин (п, Монца, 4), Лука Дзампаро (н, Реджана, 0,3), Антонино Барилла (п, Монца, ?), Давиде Мастай (н, са), Мануэль Ноччиолини (н, Санбенедеттезе, ар), Луиджи Сепе (в, Наполи, ва), Альберто Грасси (п, Наполи, ва), Эрнани (п, Зенит, ва), Роберто Инглезе (н, Наполи, ва), Янн Карамо (н, Интер, ва), Джузеппе Пеццелла (з, Удинезе, ва), Деян Кулусевски (н, Ювентус, ва), Ясмин Куртич (п, СПАЛ, ва), Ионуц Раду (в, Интер, ва), Джанлука Капрари (н, Сампдория, ва), Васко Реджини (з, Сампдория, ва)
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Рома
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Жордан Верету (п, Фиорентина, 16), Джанлука Манчини (з, Аталанта, 13), Карлес Перес (н, Барселона, 11), Педро (н, Челси, са), Генрих Мхитарян (п, Арсенал, са)
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Грегуар Дефрель (н, Сассуоло, 9), Максим Гоналон (п, Гранада, 4), Сильвио Аночич (з, Шибеник, са), Людовико Д'Орацио (н, Фералписало, ар), Даниэль Фусато (в, Жил Висенте, ар), Стефано Греко (в, Про Патрия, ар), Лоренцо Вало (з, Казертана, ар), Сальваторе Пеццелла (п, Реджана, ар), Мерт Четин (з, Верона, ар), Джанлука Манчини (з, Аталанта, ва), Жордан Верету (п, Фиорентина, ва), Давиде Дзаппакоста (з, Челси, ва), Крис Смоллинг (з, Манчестер Юнайтед, ва), Никола Калинич (н, Атлетико, ва), Генрих Мхитарян (п, Арсенал, ва), Карлес Перес (н, Барселона, ва)
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Сампдория
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Миккель Дамсгор (н, Норшелланн, 6,5), Кристофер Аскильдсен (п, Стабек, 2,5), Лоренцо Тонелли (з, Наполи, 2,5), Николо Франкофонте (п, Ювентус u-19, 1,7), Эрик Джерби (н, Ювентус u-23, 1,3), Томмазо Ауджелло (з, Специя, 1,5), Маттео Стоппа (н, Ювентус, 1), Феличе Д'Амико (н, Интер, 0,4), Майя Йосида (з, Саутгемптон, са), Никола Равалья (в, Кремонезе, са)
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Кароль Линетти (п, Торино, 7,5), Лоренцо Симич (з, Заглембе, ?), Микеле Рокка (п, са), Андреа Бертолаччи (п, са), Владимиро Фальконе (в, Козенца, ар), Андреа Секулин (в, Кьево, ва), Гонсало Марони (п, Бока Хуниорс, ва), Томмазо Ауджелло (з, Специя, ва), Лоренцо Тонелли (з, Наполи, ва), Кристофер Аскильдсен (п, Стабек, ва), Майя Йосида (з, Саутгемптон, ва)
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Сассуоло
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Грегуар Дефрель (н, Рома, 9), Влад Кирикеш (з, Наполи, 9), Каан Айхан (з, Фортуна Д, 2,5), Лукаш Хараслин (н, Лехия, 1,5), Георгиос Кириакопулос (з, Астерас, 1,2)
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Стефано Сенси (п, Интер, 20), Альфред Дункан (п, Фиорентина, 15), Пол Лирола (з, Фиорентина, 11), Франческо Кассата (п, Дженоа, 7), Лука Маццителли (п, Виртус Энтелла, ?), Эдоардо Гольданига (з, Дженоа, ?), Леонардо Фонтанези (з са), Алессандро Карроцца (н, са), Алессандро Руссо (в, Виртус Энтелла, ар), Эндрю Гравиллон (з, Интер, ва), Грегуар Дефрель (н, Рома, ва), Влад Кирикеш (з, Наполи, ва), Георгиос Кириакопулос (з, Астерас, ва), Филиппо Романья (з, Кальяри, ва), Лукаш Хараслин (н, Лехия, ва)
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Специя
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Даниэль Болока (п, Фоссано, ?)
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Томмазо Ауджелло (з, Сампдория, 1,5), Делано Бургцорк (н, Хераклес, 0,29), ДиДжей Буффонге (п, Бреда, ?), Пьетро Чеккарони (з, Венеция, ?), Суфиан Бедауи (н, са), Маттео Фиголи (п, Перголеттезе, ар), Риккардо Маркицца (з, Сассуоло, ва), Федерико Риччи (н, Сассуоло, ва), Симоне Скуффет (в, Удинезе, ва), Антонино Рагуза (н, Верона, ва), Мбала Нзола (н, Трапани, ва), Антонио Ди Гаудио (н, Верона, ва), Луиджи Витале (з, Верона, ва), Тобиас Райнхарт (п, Атлетико Темперли, ва)
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Торино
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Симоне Верди (н, Наполи, 20), Кароль Линетти (п, Сампдория, 7,5), Мегрим Войвода (з, Стандард, 5,5), Рикардо Родригес (з, Милан, 3), Яго Фальке (н, Дженоа, ва)
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Кевин Бонифаци (з, СПАЛ, 11), Томмазо Чукьетти (в, Ренате, ?), Карло Бутич (в, са), Федерико Джираудо (з, са), Лука Джемелло (в, ар), Симоне Верди (н, Наполи, ва)
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Удинезе
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Симоне Скуффет (в, Специя, ва)
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Секу Фофана (п, Ланс, 10), Джузеппе Пеццелла (з, Парма, 6,45), Эммануэль Баду (п, Верона, 0,8), Али Малле (н, Баликесирспор, ?), Андрия Балич (п, Дунайска Стреда, ?), Эмануэле Ровини (н, са), Кен Сема (п, Уотфорд, ва)
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Фиорентина
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Альфред Дункан (п, Сассуоло, 15), Пол Лирола (з, Сасуоло, 11), Кристиан Куаме (н, Дженоа, 11), Риккардо Сапонара (п, Дженоа, ва)
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Жордан Верету (п, Рома, 16), Джованни Симеоне (н, Кальяри, 12), Амиду Салифу (п, Петролул, са), Сириль Теро (н, са), Якоб Расмуссен (з, Витесс, ар), Микеле Черафолини (в, Реджана, ар), Габриэле Феррарини (з, Венеция, ар), Пол Лирола (з, Сассуоло, ва), Милан Бадель (п, Лацио, ва), Дальберт (з, Интер, ва), Рашид Геззаль (н, Лестер, ва), Патрик Кутроне (н, Вулверхэмптон, ва), Альфред Дункан (п, Сассуоло, ва), Кристиан Куаме (н, Дженоа)
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Ювентус
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Артур (п, Барселона, 72), Феликс Коррейя (н, Манчестер Сити, 10,5), Уэстон Маккенни (п, Шальке, 4,5), Деян Кулусевски (н, Парма, ва), Лука Пеллегрини (з, Кальяри, ва), Кристиан Ромеро (з, Дженоа, ва)
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Миралем Пьянич (п, Барселона, 60), Эмре Джан (п, Боруссия Д, 25), Симоне Мураторе (п, Ювентус, 7), Маттео Стоппа (н, Сампдория, 1), Блез Матюиди (п, Интер Майами, са)