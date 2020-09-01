Италия

Football.ua следит за всеми переходами итальянской Серии А во время летнего трансферного окна.

Летнее трансферное окно оказалось в Италии не совсем летним: в связи с поздним завершением сезона-2019/20 из-за пандемии COVID-19 оно откроется 1 сентября и закроется 5 октября.

Пандемия существенно ударила по бюджету многих клубов, но это совсем не значит, что в Италии не будет громких трансферов и неожиданных переходов.

Сокращения :

ва — возврат из аренды

ар — аренда

са — свободный агент

зк — завершение карьеры

н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь

Примечание : суммы (в миллионах евро) указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt .