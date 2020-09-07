Лига наций

Полузащитник сборной Украины прокомментировал игру с испанцами в первом туре Лиги наций.

Сборная Украины потерпела первое поражение за 13 матчей. Команда Андрея Шевченко уступила Испании 0:4.

"Что говорить, на самом деле, все и так было видно. Нам есть еще куда расти, нужно смотреть свои ошибки. Да, может в какой-то степени сказалось наше физическое состояние. Но прежде всего, хотел бы сказать, что Испания играет на другом уровне совершенно. Нам нужно стремиться к этому футболу, потому что мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Нам предстоит очень много работы, но хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Будем анализировать и улучшать свои кондиции, свою игру", — заявил Зинченко после игры.

"Можно ли сравнивать разный прессинг, который используют сборные Швейцарии и Испании? Я скажу, что в первую очередь, у них разные тактики. Швейцария использует другую схему, в 3 центральных защитника, ее крайние беки играли очень высоко. Здесь же ситуация была совсем иная. Да, испанцы немножко отходили к середине поля и ждали момента, когда нас закрывать. Ждали какую-то плохую передачу, какой-то плохой прием. А затем создавали численное преимущество на каком-то участке поля, отбирали мяч и опять начинали свою игру. Опять слева-направо перемещали этот мяч и ждали, чтобы у нас было какое-то пространство в обороне. Потом они очень грамотно использовали эти дыры, выходили через передачу из обороны в атаку", — ответил Александр на вопрос журналиста Football.ua Алексея Мацкевича.

Следующий поединок национальная команда проведет 10 октября против Германии, а тремя днями позже сыграет с испанцами.