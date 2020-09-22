Италия

Йохан Мохика стал третьим колумбийцем в Аталанте.

Аталанта и Жирона согласовали аренду Йохана Мохики — сообщил официальный сайт бронзового призера чемпионата Италии.

По окончании сезона-2020/21 Аталанта получит право выкупить 28-летнего футболиста, который может сыграть на любой позиции на левом фланге.

Игрок национальной сборной Колумбии (9 матчей, 1 гол) выступал за Академию (33, 0), Льянерос (17, 0), Депортиво Кали (14, 0), Райо Вальекано (18, 0), Вальядолид (66, 9) и Жирону (72, 0).