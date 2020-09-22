Италия

В матче первого тура чемпионата Италии в составе "волков" на поле вышел неверно зарегистрированный игрок.

Руководство Серии А приняло решение присудить Вероне техническую победу со счетом 3:0 в матче первого тура против Ромы — сообщает Football Italia.

В поединке, который в субботу, 19 сентября, завершился со счетом 0:0, на 89-й минуте в составе гостей на поле вышел Амаду Диавара, не заявленный на чемпионат по "взрослому" списку, а пребывающий в списке U-22.

Полузащитнику исполнилось 23 года в июле, и чиновники Серии А напомнили Роме о том, что следует переоформить Диавару по всем правилам. Однако это сообщение никаких действий не вызвало.

Рома намеревалась протестовать, утверждая, что столь позднее появление Амаду на поле никак не сказалось на результате, но буква закона была соблюдена.

Во втором туре Верона, оказавшаяся в тройке лидеров, сыграет с Удинезе 27 сентября дома, а Рома, опустившаяся в зону вылета, в тот же день примет Ювентус.