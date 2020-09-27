Италия

Бессменного чемпиона Италии наказывают чаще всех.

Несмотря на бытующее убеждение, что арбитры любят Ювентус и готовы "дарить" ему пенальти, в реальности все не так — утверждает ОРТА.

Со старта сезона-2019/20 и до второго тура сезона-2020/21 в ворота "бьянконери" назначили 13 пенальти — больше, чем любой другой команде Серии А.

В матче второго тура чемпионата против Ромы арбитр Марко Ди Белло решил не обижать никого, и назначил по одному пенальти в каждые ворота. Оба пенальти были реализованы: забили Верету и Роналду.