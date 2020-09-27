Фавориты противостояний

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В рамках поединка второго тура Серии А Рома в родных стенах сразится против действующего чемпиона Италии — Ювентуса.

Рома — Ювентус

Воскресенье, 27 сентября, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло великолепно начал свою карьеру в большом футболе, разгромив в первом матче чемпионата Сампдорию. Теперь молодого наставника ожидает более серьезный тест — выездной поединок против Ромы. Кроме того, Сампдория в текущем туре получила тяжелое домашнее поражение со счетом 2:3, а потому судить туринцев по матчу с генуэзцами не стоит.

Римляне и вовсе шокировали своих фанатов в первом туре. На футбольном поле команда Фонсеки сыграла вничью с Вероной (0:0), но в итоге получила поражение "в кабинетах". Дело в том, что Рома забыла убрать полузащитника Амаду Диавара из списка молодежной команды, выпустив его на поединок против "желто-синих". Как результат, техническое поражение.

Что собой представляет Ювентус при Пирло мы сможем наблюдать именно в поединках с подобными соперниками. В свою очередь, для Пауло Фонсеки, который проводит второй сезон в Риме, также важно доказать, что он способен вывести Рому на новый уровень.

Фаворитом этого противостояния считается Ювентус. Так, компания Фаворит оценивает шансы туринцев коэффициентом 2,06. Успех Ромы оценен в 3,75, а ничейный результат — в 3,55.