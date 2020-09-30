Италия

Football.ua представляет анонс перенесенного матча первого тура чемпионата Италии.

Матч Лацио — Аталанта, вне всякого сомнения, являлся центральным в первом туре, однако будет сыгран лишь тогда, когда все остальные команды Серии А уже проведут по два поединка.

Лацио — Аталанта

Среда, 30 сентября, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Фабио Мареска

Поединок между четвертой и третьей командами прошлого сезона Серии А вполне может стать одним из украшений чемпионата или, по крайней мере, первого круга. Во всяком случае, в сезоне-2019/20 Лацио и Аталанта постарались на славу.

В первом круге бергамаски вели в счете в Риме 3:0 после первого тайма, но "орлы" умудрились закончить матч 3:3. Во втором круге в Бергамо все едва не повторилось с точностью до наоборот: Лацио вел 2:0, но в итоге хозяева не только выровняли положение, но и смогли вырвать победу — 3:2. Один из голов записал на свой счет Руслан Малиновский.

Учитывая, что в составе Лацио играет обладатель европейской "золотой бутсы" Иммобиле (уже открывший счет своим голам в первом матче сезона против Кальяри), а Аталанта стала самой результативной командой Серии А прошлого сезона, очень хочется надеяться на яркое зрелище.

Аталанта всегда действовала по принципу:"«Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим". И первый матч нынешнего сезона показал, что у команды Джан Пьеро Гасперини мало что поменялось. "Богиня" забила 4, но пропустила 2. Проблемы в защите пока никуда не делись. Возможно, учитывая серьезность и атакующий потенциал соперника, в защите вместо Шутало появится более опытный Паломино.

Что касается атаки, то Гасперини вполне может пожертвовать одним из своих колумбийских голеадоров, Луисом Муриэлем или Дуваном Сапатой, ради того, чтобы более насытить середину поля, выпустив в помощь Гомесу Малиновского или Пашалича.

Это может быть особенно актуально, учитывая удивительную слаженность полузащиты Лацио и мастерство Луиса Альберто и Милинковича-Савича.

Впрочем, не исключен вариант, что либо Гасперини, либо Симоне Индзаги (а, возможно, оба) решат удивить соперника нестандартными решениями.

Интересные факты

– Команды провели между собой 108 матчей в различных турнирах: 32 победы Лацио, 40 ничьих и 36 побед Аталанты.

– В Риме в Серии А Лацио и Аталанта встречались 52 раза: 21 победа хозяев, 18 ничьих и 13 побед гостей.

– В минувшем чемпионате матч Лацио — Аталанта завершился со счетом 3:3.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних трех встречах с Аталантой во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Луис Фелипе, Лулич, Мурики — Голлини, Миранчук, Пессина, Пиччини, Иличич.