Италия

Опытный защитник продолжит карьеру в составе "нерадзурри".

Защитник Пармы Маттео Дармиан перешел в Интер, сообщил официальный сайт миланского клуба.

Изначально Маттео перешел на правах аренды, в которой прописан обязательный выкуп футболиста.

Интеру приписывали интерес к Дармиану, еще когда тот выступал за Манчестер Юнайтед. В составе Пармы итальянец играл с начала прошлого сезона.

Ранее "нерадзурри" укрепили защиту, подписав Ашрафа Хакими из Реала и Александара Коларова из Ромы.