Опытный защитник продолжит карьеру в составе "нерадзурри".
Маттео Дармиан, Интер
05 октября 2020, 13:04
Защитник Пармы Маттео Дармиан перешел в Интер, сообщил официальный сайт миланского клуба.
Изначально Маттео перешел на правах аренды, в которой прописан обязательный выкуп футболиста.
Интеру приписывали интерес к Дармиану, еще когда тот выступал за Манчестер Юнайтед. В составе Пармы итальянец играл с начала прошлого сезона.
Ранее "нерадзурри" укрепили защиту, подписав Ашрафа Хакими из Реала и Александара Коларова из Ромы.