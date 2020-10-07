Определена дата перенесенного матча третьего тура Серии А между Дженоа и Торино — сообщил официальный Твиттер "грифонов".

Матч, не состоявшийся из-за вспышки коронавируса в Дженоа, состоится 4 ноября, начало в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент положительные тесты сдали 17 игроков первой команды.