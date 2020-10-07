Италия 07 октября 2020, 21:10 Матч Дженоа — Торино состоится в ноябре Серия А утвердила новую дату матча третьего тура чемпионата Италии. Фото ФК Дженоа 07 октября 2020, 21:10 Определена дата перенесенного матча третьего тура Серии А между Дженоа и Торино — сообщил официальный Твиттер "грифонов". Матч, не состоявшийся из-за вспышки коронавируса в Дженоа, состоится 4 ноября, начало в 18:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что в настоящий момент положительные тесты сдали 17 игроков первой команды. Команды Дженоа Торино Источники ФК Дженоа Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте