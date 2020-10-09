Маттео Габбья пополнил список заболевших игроков “россонери”.
Маттео Габбья, Getty Images
09 октября 2020, 16:23
Защитник Милана Маттео Габбья заразился коронавирусом — сообщил официальный сайт "дьяволов".
Маттео сдал положительную пробу во время тестирования в молодежной сборной Италии (U-21), в расположении которой он находился.
Ранее в итальянской "молодежке" положительный тест выявили у защитника Интера Алессандро Бастони.
Всего на данный момент в составе миланских грандов, которым предстоит встретиться в Серии А после международной паузы, 8 заболевших игроков: Ибрагимович, Дуарте и Габбья — у Милана и Бастони, Шкриниар, Гальярдини, Раду и Наингголан — у Интера.