Италия

Маттео Габбья пополнил список заболевших игроков “россонери”.

Защитник Милана Маттео Габбья заразился коронавирусом — сообщил официальный сайт "дьяволов".

Маттео сдал положительную пробу во время тестирования в молодежной сборной Италии (U-21), в расположении которой он находился.

Ранее в итальянской "молодежке" положительный тест выявили у защитника Интера Алессандро Бастони.

Всего на данный момент в составе миланских грандов, которым предстоит встретиться в Серии А после международной паузы, 8 заболевших игроков: Ибрагимович, Дуарте и Габбья — у Милана и Бастони, Шкриниар, Гальярдини, Раду и Наингголан — у Интера.