Италия

Предложение бразильцев по Гастону Рамиресу не устраивает "блучеркьяти".

Гремио договорился с атакующем полузащитником Сампдории Гастоном Рамиресом, но не может согласовать трансфер с генуэзцами — сообщает calciomercato.it.

Рамирес согласился на трехлетний контракт с ежегодной зарплатой в 2 миллиона евро, однако президент Сампдории Массимо Ферреро требует за 29-летнего уругвайца 5 миллионов евро, в то время, как Гремио готов заплатить лишь 2 миллиона.

Игрок национальной сборной Уругвая (43 матча, 0 голов) выступал за свою карьеру в Пеньяроле (34 матча во всех турнирах, 7 голов), Болонье (60, 15), Саутгемптоне (55, 8), Халл Сити (22, 1), Миддлсбро (44, 9) и Сампдории (101, 16).

Трансферное окно в Бразилии закрывается 9 ноября.