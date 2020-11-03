Италия

Экс-форвард Милана считает, что его бывшая команда не случайно лидирует в Серии А.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, некогда блиставший в Милане, уверен, что "россонери" могут вмешаться в чемпионскую гонку.

"Конечно, Милан может побороться за скудетто, – цитирует Шеву Gazzetta dello Sport. – До финиша чемпионата еще далеко, но под руководством Стефано Пьоли команда хорошо финишировала в прошлом сезоне, а в нынешнем стартовала еще лучше. Главное, чтобы от успехов не закружилась голова".

"Сейчас Милан напоминает мне слаженный оркестр, которым на поле управляет Ибра, воплощающий идеи Пьоли при старательной поддержке остальных. Но я считаю, что не надо сейчас ставить какие-то цели на сезон. Надо двигаться от матча к матчу, набирая максимум очков".

После шести туров Милан занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков и опережая Сассуоло на 2 зачетных пункта.