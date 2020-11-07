Италия

Римский клуб получил удовлетворительные результаты последнего глобального тестирования.

Сергей Милинкович-Савич (на заднем плане) и Симоне Индзаги (на переднем), Getty Images

Сергей Милинкович-Савич (на заднем плане) и Симоне Индзаги (на переднем), Getty Images

Воскресный матч на поле римского Стадио Олимпико станет главным украшением седьмого тура итальянской Серии А. В гости к римскому Лацио пожалует действующий чемпион страны — туринский Ювентус.

Накануне ответственной игры, менеджер по вопросам здравоохранения "орлов" Иво Пульчини подтвердил, что "вся команда получила отрицательный результат тестов на коронавирус и будет доступна против Ювентуса".

Кадровый вопрос встал ребром для римского клуба в игре посреди недели в рамках Лиги чемпионов УЕФА в гостях у санкт-петербургского Зенита, но даже не смотря на отсутствие Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы, Луиса Альберто и Мануэля Лаццарри, "орлы" сумели зацепиться за очки (1:1).

"Вся группа команды дала отрицательный результат на молекулярный тест и доступна Симоне Индзаги уже завтра, абсолютно точно", — сообщил Пульчини в интервью информационному агентству ANSA. При этом, он также указал, что молекулярные тесты являются более эффективными, чем экспресс-тесты, которыми ранее пользовалась команда.

Матч Лацио — Ювентус состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 13:30 по киевскому времени.