Италия

Руководство итальянской лиги намерено взять процесс сдачи анализов под собственный контроль.

Чтобы предотвратить манипуляции с тестами на коронавирус, в Серии А намерены сделать процесс тестирования централизованным — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию Gazzetta dello Sport и Il Tempo.

Причиной такого решения стали результаты расследования ситуации с тестами игроков Лацио, вызвавшими ажиотаж в Италии. Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша сдавали тесты на коронавирус в Риме и в Авеллино, причем римская лаборатория дала положительный результат, а в Авеллино — отрицательный.

Используя "авеллинские" результаты, Лацио включил эту тройку в заявку на матч чемпионата против Торино, причем Лейва и Иммобиле вышли на замену, а гол последнего в компенсированное время помог "орлам" вырвать победу.

В то же время к матчам Лиги чемпионов эти футболисты допущены не были.

Тем временем репортер Il Tempo Алессандро Остини утверждает, что уровень вируса в пробах Иммобиле, которому разрешили играть, и капитана Ромы Эдина Джеко, отправленному в изоляцию, были идентичны.

Чтобы избежать подобного хаоса впредь, Серия А намерена стандартизировать методику и процедуру анализа, а также проводить тестирование только в определенных, «лицензированных» футбольным руководством лабораториях.