Италия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура чемпионата Италии.

В седьмом туре Серии А встретятся команды, которые, если бы не вмешательство коронавируса, вполне могли разыграть захватывающую чемпионскую гонку в минувшем сезоне — Лацио примет Ювентус.

Лацио — Ювентус

Воскресенье, 8 ноября, 13:30. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Сезон нынешний обе команды начали совсем не так, как ожидали их поклонники и большинство специалистов. Лацио начал с победы, за которой последовали два поражения и ничья, и если проигрыш Аталанте и ничья с Интером вполне укладываются в общее представление о распределении сил в Серии А, то разгром от Сампдории, мягко говоря, удивил.

В последних двух турах "орлы" одержали две победы, но они точно не убедили в том, что команда, по словам ее тренера Симоне Индзаги, постепенно обретает свою игру.

Нынче "бьянкочелести" занимают девятую строчку, при этом лишь на два очка отстают от Ювентуса, который еще не проигрывал в чемпионате, но умудрился в шести турах потерять шесть очков и идет третьим.

Новый тренер Юве Андреа Пирло, который, по словам его более опытного коллеги Индзаги, имеет множество многообещающих идей, пока не может воплотить их в жизнь в полной мере.

Обе команды испытывают определенные проблемы, причем Лацио еще и оказался замешанным в скандал с, якобы, фальсификацией тестов на коронавирус, из-за которых Лукас Лейва, Чиро Иммобиле и Томас Стракоша оказались в подвешенном состоянии. Все трое получили положительный результат еще перед матчем с Торино, в котором победа была добыта в компенсированное время, однако затем пересдали тесты в другой лаборатории, оказавшиеся отрицательными, и получили разрешение сыграть. А вот УЕФА на такой вариант не купился, и в Лиге чемпионов эти игроки на поле не появились.

Из положительных моментов для Индзаги можно назвать выздоровление Луиса Альберто, который, хоть и не тренировался с командой до субботы, поддерживал форму во время самоизоляции, и, по словам тренера, сможет выйти на поле в воскресенье.

Для Ювентуса отсутствие нескольких травмированных игроков давно стало нормой, при этом длинная скамейка запасных всегда позволяла это компенсировать. Главное, что вновь в строю и вновь забивает Криштиану Роналду.

Интересно, что с января 2014 года Лацио и Ювентус не играли вничью в Серии А, однако это не гарантия, что на сей раз команды не разойдутся миром.

Интересные факты

– Команды провели между собой 173 матча во всех турнирах: 43 победы Лацио, 39 ничьих и 90 побед Ювентуса.

– В Серии А Лацио принимал Ювентус в Риме 76 раз: 25 побед хозяев, 18 ничьих, 33 победы гостей.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Ювентус завершился со счетом 3:1.

– Беспроигрышная серия Ювентуса в чемпионате составляет 6 матчей.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Лулич, Эскаланте, Прото, Раду — де Лигт, Алекс Сандро, Рэмси.

Под вопросом: Иммобиле, Лаццари, Лукас Лейва, Д.Андерсон, Стракоша (все — Лацио).