Италия

Подопечные Пьоли показали характер.

Милан в рамках седьмого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Верону и вырвал ничью со счетом 2:2.

Хозяева пропустили два быстрых гола: сперва счет открыл Барак, а уже на 19-й минуте Калабрия срезал мяч в собственные ворота.

Милан буквально сразу смог отквитать гол благодаря автоголу Маньяни. Во втором тайме Ибрагимович не реализовал одиннадцатиметровый удар, но хозяева все равно пытались отыграться.

Калабрия, казалось, исправил свою ошибку, поразив ворота соперника на 90-й минуте, но после просмотра повтора гол отменили. Тем не менее, Ибрагимович на 90+3 минуте все-таки спас ничью для своей команды.

Милан — Верона 2:2

Голы: Маньяни, 27 (в свои ворота), Ибрагимович, 90+3 — Барак, 6, Калабрия, 19 (в свои ворота)

Милан: Доннарумма — Калабрия, Тео, Кьяер, Габбья — Чалханоглу (Хеуге, 87), Беннасер, Кессье, Салемакерс (Ребич, 46) — Ибрагимович, Леау (Браим Диас, 78).

Верона: Сильвестри — Давидович (Тамез, 63), Маньяни (Четин, 73), Ловато, Димарко — Барак, Лазович, Дзакканьи, Илич (Удоги, 69), Чеккерини - Калинич (Колли, 64).

Предупреждения: Беннасер — Чеккерини, Ловато, Тамез