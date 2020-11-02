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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Шахтер сыграл вничью с Интером в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

На тот момент мы еще не знали, кому этот уровень удастся превзойти...

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о целях своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов: "Наша цель – заработать 10 очков как можно быстрее".

По-прежнему актуально:

Многочисленные ошибки в матче пятого тура чемпионата Италии Милан — Рома привели к отстранению от работы двух арбитров сроком на один месяц.

Подобное работает только в нашей стране:

Фабио Капелло считает несправедливым допускать болельщиков на стадионы в одних странах, а в других играть при пустых трибунах: "УЕФА дал Шахтеру преимущество над Интером".

Есть подозрения, что преимущество дали его соперникам по группе.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился своим мнением о ничьей с гладбахской Боруссией: "Ничья, которая по вкусу напоминает победу".

Комментарий эксперта:

Саутгемптон стал единственным клубом АПЛ, не поддержавшим Кодекс разнообразия руководства от ФА, в основе которого — расовые и половые различия.

Рано радоваться. По новым правилам, 15% новых болельщиков должны быть темнокожими или азиатами. Также среди них должно быть минимум 30% лиц женского пола.

Переговоры между Ювентусом и Маурицио Сарри о расторжении контракта ускорились, поскольку специалист готов отказаться от денежной компенсации.

Жозе Моуриньо опубликовал в Instagram забавный пост после поражения Тоттенхэма от Антверпена в Лиге Европы: "Надеюсь, все в этом автобусе расстроены так же, как и я".

#SpecialOne

Полузащитник Олимпика Тарас Завийский высказался об атмосфере в команде: "Олимпик — это единство, банда, характер и стиль".

C президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи сняты все обвинения в коррупции, которые были предъявлены ему в рамках судебного разбирательства в Швейцарии.

Если Европа не идет к нам, то значит мы идем к Европе:

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель недоволен постоянными нагрузками и отсутствием перерыва для игроков: "Мы убиваем футболистов".

У человека просто дар убеждения:

Руслан Нещерет стал вторым самым молодым вратарем Динамо в чемпионатах Украины после Максима Коваля.

зарабатывает*

Львов сенсационно обыграл Ворсклу в дебютном матче нового главного тренера.

Возможное чемпионство полтавчан теперь под угрозой...

Арсенал минимально обыграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд благодаря реализованному пенальти в исполнении Обамеянга.

Инсайдеры не лгут:

Шутки шутками, но эта инструкция действительно стала обязательной:

Никита Евтушенко, Football.ua