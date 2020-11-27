Италия

Криштиану Роналду дадут отдохнуть в матче девятого тура чемпионата Италии.

В матче девятого тура Серии А против Беневенто в составе Ювентуса не появится Криштиану Роналду — сообщает Sky Sport Italia.

Португальцу, сыгравшему 5 матчей в чемпионате (8 голов) и 2 поединка в Лиге чемпионов (1 гол) предоставлен отдых.

Зато вернулся в строй защитник Леонардо Бонуччи, пропустивший из-за травмы, полученной в сборной Италии, матчи Ювентуса против Кальяри и Ференцвароша.

Матч Беневенто — Ювентус запланирован на субботу, 28 ноября. Начало в 19:00 по киевскому времени.

В среду, 2 декабря, Ювентус в пятом туре Лиги чемпионов сыграет с Динамо.