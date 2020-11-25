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Звездный португалец выразил соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста.

Игрок Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду написал в своем Twitter несколько теплых слов о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

" Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Он был одним из лучших на свете, бесподобным магом. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и безграничную пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут", — написал Роналду.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

На момент смерти Марадоне было 60 лет. В память об аргентинце все матчи Лиги Чемпионов, которые состояться 25 ноября, начнутся с минуты молчания.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур, а Наполи может назвать в честь нападающего свой домашний стадион.

Ранее слова соболезнования родным Марадоны высказал Пеле.