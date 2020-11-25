Звездный португалец выразил соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста.
Криштиану Роналду, Getty images
25 ноября 2020, 21:23
Игрок Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду написал в своем Twitter несколько теплых слов о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.
" Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Он был одним из лучших на свете, бесподобным магом. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и безграничную пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут", — написал Роналду.
На момент смерти Марадоне было 60 лет. В память об аргентинце все матчи Лиги Чемпионов, которые состояться 25 ноября, начнутся с минуты молчания.
В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур, а Наполи может назвать в честь нападающего свой домашний стадион.
Ранее слова соболезнования родным Марадоны высказал Пеле.