Италия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура чемпионата Италии.

В 13-м туре Серии А в Риме Лацио попытается в поединке против ведущего гонку за лидерами Наполи поправить свое незавидное турнирное положение.

Лацио — Наполи

Воскресенье, 20 декабря, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В минувшем сезоне Лацио, наряду с Аталантой, был главным возмутителем спокойствия в Серии А. В нынешнем же ничего ярко позитивного о команде Симоне Индзаги, кроме выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, сказать нельзя.

"Орлы" занимают девятое место и отстают от своего нынешнего соперника на 5 очков. Римляне чередуют удачные матчи с откровенными провалами, но это вовсе не значит, что они не способны собраться и настроиться на конкретного соперника, который является к тому же потенциальным конкурентом при распределении путевок у Европу.

Сложно однозначно оценить и выступления Наполи в чемпионате, с нелепым "технарем" и снятым очком за неявку на матч с Ювентусом и поражениями от всех непосредственных конкурентов в гипотетической борьбе за "скудетто" (Милана, Интера...). В то же время были и яркие вспышки, вроде разгрома Ромы, да и в целом игра команды Дженнаро Гаттузо оставляет приятное впечатление.

Лацио в воскресенье не смогут помочь травмированные Лулич, Патрик, Ачерби, Прото и Фарес. Мурики уже приступил к тренировкам, но в стартовом составе мы его точно не увидим.

Существенные потери и у Наполи, но если у Мертенса и Осимхена уважительные причины — травмы, то оправдать Инсинье, заработавший глупое удаление и дисквалификацию в матче против Интера, сложно.

Интересные факты

– Команды провели между собой 143 матча во всех турнирах: 42 победы Лацио, 46 ничьих, 55 побед Наполи.

– В Риме в Серии А Лацио и Наполи сыграли 65 матчей: 27 побед хозяев, 20 ничьих и 18 побед гостей.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Наполи завершился со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Лулич, Патрик, Ачерби, Прото, Фарес — Мертенс, Осимхен, Инсинье.