Италия

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура чемпионата Италии.

В 14-м туре Серии А Милан, единолично возглавляющий турнирную таблицу и являющийся единственной командой, не проигрывавшей в пяти ведущих чемпионатах Европы в нынешнем сезоне, ждет непростое испытание — визит Лацио.

Милан — Лацио

Срела, 23 декабря, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Еще неделю назад превосходство в противостоянии Милана и Лацио, бесспорно, отдали бы северянам, уж очень невразумительно провели "орлы" поединки с Беневенто (1:1) и Вероной (1:2). Однако после неожиданной для многих победы над Наполи (2:0) расклады несколько изменились.

Милан по-прежнему продолжает свое беспроигрышное шествие по турнирной дистанции, но дело в том, что его соперник прибавил.

Впрочем, есть фактор, который может в корне изменить любые расклады: кадровая ситуация в обеих командах. В Милане на попечении врачей находятся Габбья, Кьер, Ибрагимович, Беннасер, Ребич, Тонали — каждый из них не был бы лишним для Стефано Пьоли, а ведь надо еще и учесть дисквалифицированного Кессье.

Схожая ситуация в Лацио: Лулич, Пароло, Фарес, Лукас Лейва, Ачерби не смогут помочь команде Симоне Индзаги.

Потерь достаточно у обоих, и, учитывая класс этих исполнителей, качество игры явно будет ниже того, которое было бы, будь они все в строю. Кто из тренеров сможет с наименьшими потерями компенсировать отсутствие своих лидеров — угадать трудно.

На первый взгляд, сложнее положение у хозяев, ведь они потеряли обоих основных нападающих, Ребича и Ибрагимовича, и фактически всех опорников, Беннасера, Кессье и Тонали. Да и в центре обороны в паре с Романьоли почти наверняка выйдет неопытный Калулу. Потери Лацио все-таки распределены более "равномерно" по линиям, не оставляя участков "выжженой земли".

С учетом того, что апелляционный суд отменил техническую победу Ювентуса над Наполи и вернул неаполитанцам отобранное у них очко штрафа, ситуация в районе зоны еврокубков турнирной таблицы обострилась и уплотнилась. Команды с третьего по девятое места уместились в промежуток четырех очков, и Лацио прекрасно понимает, что победа может существенно повысить шансы в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Милану тоже победа нужна, как воздух, ведь он опережает земляков из Интера, идущих вторыми, лишь на одно очко, и даже ничья может лишить "дьяволов" лидирующей позиции.

Стоит отметить, что если Милан забьет два мяча, то это будет их 16-й подряд поединок в чемпионате, в котором они отметятся не менее двух раз. А такое раньше удавалось в пяти ведущих европейских чемпионатах в течение одного календарного года лишь Барселоне в 1948 году.

Интересные факты

– Команды провели между собой 171 матч во всех турнирах: 72 победы Милана, 36 побед Лацио и 63 ничьи.

– В Милане в Серии А состаялось 77 матчей: 44 победы хозяев, 10 побед гостей и 23 ничьи.

– В последних трех встречах между Миланом и Лацио во всех турнирах, где бы они ни проходили, побеждают гости.

– В минувшем сезоне матч Милан — Лацио завершился со счетом 1:2.

– Беспроигрышная серия Милана в чемпионате составляет 25 матчей.

– Милан забивает не менее двух мячей в последних 15-ти матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кессье, Габбья, Кьер, Ибрагимович, Беннасер, Ребич, Тонали — Лулич, Пароло, Фарес, Лукас Лейва, Ачерби.