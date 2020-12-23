Италия

Фиорентина, обыграв Ювентус, сделала Милан лучшим в Старом Свете.

Матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором Фиорентина разгромила Ювентус, оставил лишь одну команду в Топ-5 европейских чемпионатах, которая не испытала в нынешнем сезоне горечи поражений — Милан.

Лидирующие в Серии А "россонери" провели 13 матчей, в которых одержали 9 побед и 4 раза сыграли вничью. По одному поражению имеют в пассиве Ювентус и Интер.

В Англии 1 поражение потерпел Ливерпуль, в Испании также 1 раз проиграл Атлетико, в Германии по одному поражению у Баварии, Байера, РБ Лейпциг и Вольфсбурга, а во Франции — у Лилля и Лиона.

Стоит отметить, что Ювентус 22 декабря не только потерпел первое поражение в чемпионате, но кроме этого апелляционный суд отменил техническую победу "бьянконери" над Наполи в 3-м туре.