Италия

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказался по поводу возможного возобновления сезона.

Экс-тренер Аталанты, Фиорентины, Пармы, Дженоа и национальной сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что сезон надо доиграть, но не стоит слишком торопиться.

"Я даже не сомневаюсь, что турниры надо продолжить, но я не понимаю, к чему такая спешка? – цитирует экс-тренера Tuttomercatoweb. – Откуда такая уверенность, что раннее начало не будет иметь печальные последствия? Мне кажется, что те, кто так торопится, заботятся только о деньгах, которые могут быть потеряны, а не о здоровье и жизни людей".

"Мне кажется, что не надо торопиться. Стоит набраться терпения и, по крайней мере, посмотреть, что будет в той же Бундеслиге. Насколько я понимаю, в Италии ситуация далека от идеала, и не стоит ее усугублять непродуманными решениями".

Ранее сообщалось, что в Сампдории зафиксировали три новых случая COVID-19, а в Фиорентине — шесть.

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