Италия

Форвард Ювентуса обратился к болельщикам туринского клуба после разгромного домашнего поражения в Серии А.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказался после поражения от Фиорентины (0:3) в матче Серии А.

"Вчера, после плохого выступления и результата, далеко от приемлемого, мы завершили 2020-й, во многих отношениях особый год. Пустые стадионы, антикоронавирусные протоколы, перенесенные игры, длительные паузы и очень плотный календарь.

Но это не оправдание. Мы знаем, что должны выкладываться больше, чтобы играть лучше и чаще побеждать. Мы – Ювентус! Мы не можем согласиться на меньшее, чем совершенство на поле!

Надеюсь, что эта короткая пауза поможет нам вернуться более сильными и сплоченными, чем когда-либо, потому что сезон еще далек от завершения. Верим, что в конце мы вновь отпразднуем с нашими тиффози.

Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы отблагодарим за это!» – написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, что в поединке с Фиорентиной Ювентус потерпел крупнейшее поражение в Серии А за 9 лет.