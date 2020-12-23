Италия

Рефери, вероятнее всего, пропустит следующий тур.

В рамках 14-го раунда итальянской Серии А Ювентус с разгромным счетом уступил Фиорентине (0:3). Главным арбитром того матча был Федерико Ла Пенна.

По информации La Gazzetta dello Sport федерация футбола Италии может отстранить рефери от работы как минимум на следующий тур.

Читай также: Ювентус потерпел крупнейшее поражение в Серии А за 9 лет

Как считают в федерации, Ла Пенна ошибочно не показал полузащитнику Фиорентины Борхе Валеро вторую желтую карточку за фол на Родриго Бентанкуре во втором тайме.

Также арбитр также дважды не назначил пенальти в ворота Фиорентины в спорных ситуациях.

Стоит отметить, что в текущем сезоне глава комитета арбитров Италии Никола Риццоли отстранил от работы уже четырех судей за несправедливые решения.

Видео голов и обзор матча Ювентус — Фиорентина можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!