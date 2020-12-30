Италия

Один из лидеров Кальяри Марко Рог надолго выбыл из строя.

В матче 14-го тура Серии А против Ромы опорный полузащитник Кальяри Марко Рог получил травму и уже на 15-й минуте был заменен.

Обследование показало, что у него повреждена передняя крестообразная связка и понадобится операция — сообщил официальный сайт "островитян".

Операция прошла 30 декабря в Инсбруке в клинике Хохрум, где, кстати, проходил лечение Николо Дзаньоло. Сроки восстановления Марко пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Кальяри намерен вернуть Раджу Наингголана, и 30 декабря полузащитник Интера прибыл в Кальяри на медицинское обследование.

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