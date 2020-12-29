Италия

Кальяри и Интер практически согласовали трансфер Раджи Наингголана.

Переговоры Кальяри и Интера по поводу трансфера Раджи Наингголана вступили в завершающую фазу, и практически наверняка бельгийский полузащитник в январе вернется на Сардинию — считает Gazzetta dello Sport.

Раджа провел сезон-2019/20 в аренде в Кальяри, и "островитяне" неоднократно начинали переговоры о том, чтобы продлить пребывание 32-летнего футболиста в команде, в составе которой он выступал в 2010-2014 годах. Однако Интер каждый раз отвечал отказом.

Последняя неудачная попытка случилась во время недавнего летнего (осеннего) трансферного окна, однако сейчас тренер Кальяри Эусебио Ди Франческо, под руководством которого бельгиец выступал в Роме, назвал Наингголана своей приоритетной трансферной целью.

В нынешнем сезоне в составе Интера Раджа провел на поле 40 минут (в четырех матчах) в Серии А и 3 минуты в Лиге чемпионов (1 матч). В прошлом сезоне в Кальяри на его счету было 26 матчей и 6 голов (2 082 минуты) в чемпионате и 3 матча (196 минут) в Кубке Италии.

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