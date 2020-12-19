Италия

Перед матчем против Удинезе Кальяри потерял Рагнара Клавана, Симоне Арести и Никколо Кабраса.

Накануне матча 13-го тура чемпионата Италии в Кальяри произошла очередная вспышка коронавируса — сообщает Corriere dello Sport.

Положительные тесты сдали защитник Рагнар Клаван и вратарь Симоне Арести, а также голкипер молодежной команды Никколо Кабрас.

Все футболисты помещены на карантин, а остальная команда продолжает подготовку к матчу первенства Серии А.

За время пандемии Кальяри является одной из наиболее пострадавших от коронавируса команд в Италии, только за последнее время COVID-19 был обнаружен у Диего Година, Адама Унаса, Джованни Симеоне и Нахитана Нандеса.

Матч Кальяри — Удинезе запланирован на воскресенье, 20 декабря. Начало в 16:00 по киевскому времени.