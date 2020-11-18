Англия

Скандальным итальянцем интересуется Барнсли.

Марио Балотелли может в ближайшее время вернуться в Англию, однако не в Премьер-лигу, а в Чемпионшип — сообщает Sky Sports.

Интерес к форварду, ставшему свободным агентом после разрыва контракта с Брешией летом, проявляет Барнсли, пребывающий ныне на 16-м месте в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось, что Балотелли поддерживал форму с командой Серии D Франчьякорта, а также что им интересовался бразильский Васку да Гама.

За свою богатую на скандалы карьеру Балотелли выступал за Лумеццано (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Интер (86, 28), Манчестер Сити (80, 30), Милан (77, 33), Ливерпуль (28, 4), Ниццу (76, 43), Марсель (15, 8) и Брешию (19, 5).