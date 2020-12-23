Италия

Сандро Тонали и Анте Ребич восстановились к матчу 14-го тура чемпионата Италии.

Кадровый кризис, поразивший Милан накануне матча 14-го тура Серии А против Лацио слегка ослабился после того, как в заявку на матч были включены полузащитник Сандро Тонали и форвард Анте Ребич.

Учитывая, что еще за день до матча сообщалось о полном отсутствии "опорников" основного состава (Беннасер травмирован, а Кессье дисквалифицирован), появление Сандро в обойме не может не радовать Стефано Пьоли.

То же самое можно сказать и о Ребиче, поскольку в связи с его отсутствием и травмой Ибрагимовича у Милана наметились большие проблемы в атаке.

Матч Милан — Лацио состоится в среду, 23 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.