Сандро Тонали и Анте Ребич восстановились к матчу 14-го тура чемпионата Италии.
Сандро Тонали, Getty Images
23 декабря 2020, 16:50
Кадровый кризис, поразивший Милан накануне матча 14-го тура Серии А против Лацио слегка ослабился после того, как в заявку на матч были включены полузащитник Сандро Тонали и форвард Анте Ребич.
Учитывая, что еще за день до матча сообщалось о полном отсутствии "опорников" основного состава (Беннасер травмирован, а Кессье дисквалифицирован), появление Сандро в обойме не может не радовать Стефано Пьоли.
То же самое можно сказать и о Ребиче, поскольку в связи с его отсутствием и травмой Ибрагимовича у Милана наметились большие проблемы в атаке.
Матч Милан — Лацио состоится в среду, 23 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.