Италия

Тренер Милана рассчитывает на лидера команды.

Златан Ибрагимович, вернувшийся на поле после травмы в матче чемпионата Италии против Торино (вышел на замену на 85-й минуте), вновь сыграет против "граната" в Кубке.

"Сейчас очень важно дать Златану почувствовать игровой ритм, – сказал Стефано Пьоли на предматчевой пресс-конференции. – У него еще есть небольшие проблемы с мышцами, и чтобы привести их в тонус, он получит больше игрового времени против Торино в Кубке".

"Уже намного лучше состояние Исмаэля Беннасера и Алексиса Салемакерса, но они пока занимаются по индивидуальной программе. Возможно, они будут готовы сыграть против Кальяри 18 января".

Милан довольно легко обыграл Торино в 17-м туре Серии А 9 января, а вот в прошлом розыгрыше Кубка "дьяволам" пришлось с "быками" повозиться. Чалханоглу перевел игру в овертайм, сравняв счет в компенсированное время, а в дополнительное он же и Ибрагимович принесли победу "россонери".

Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан — Торино состоится во вторник, 12 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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