Украинец сыграет с первых минут в Кубке.
Руслан Малиновский, Getty Images
14 января 2021, 21:59
В рамках 1/8 финала Кубка Италии Аталанта примет на своем поле Кальяри.
Главный тренер бергамского клуба Джан Пьерро Гасперини определился со стартовым составом на игру.
Аталанта: Спортьелло — Шутало, Ромеро, Джимсити, Мэле — Фройлер, Пессина, Госенс, Малиновский, Миранчук — Муриэль.
Запасные: Хатебур, Голлини, Депаоли, Де Рон, Иличич, Кортиновис, Ламмерс, Паломино, Росси, Сапата, Толой, Гьябуаа
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.