В рамках 1/8 финала Кубка Италии Аталанта примет на своем поле Кальяри.

Главный тренер бергамского клуба Джан Пьерро Гасперини определился со стартовым составом на игру.

Аталанта: Спортьелло — Шутало, Ромеро, Джимсити, Мэле — Фройлер, Пессина, Госенс, Малиновский, Миранчук — Муриэль.

Запасные: Хатебур, Голлини, Депаоли, Де Рон, Иличич, Кортиновис, Ламмерс, Паломино, Росси, Сапата, Толой, Гьябуаа

🙌 Scendiamo in campo così!

👥 The Nerazzurri line-up to face Cagliari!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f4WBmLDOa2