Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 18-го тура чемпионата Италии.

В 18-м туре состоится юбилейное, 175-е Derby d'Italia в рамках Серии А — занимающий второе место в турнирной таблице Интер примет Ювентус, который в случае победы может подняться на третью позицию.

Интер — Ювентус

Воскресенье, 17 января, 21:45. Милан, Джузеппе Меацца. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Некоторые поклонники Милана утверждают, что имя Derby d'Italia, Всеитальянское дерби, было присвоено матчам между Ювентусом и Интером с подачи поклонников "старой синьоры", которые хотели этим уязвить своего действительно главного оппонента на Апеннинах – "россонери", показав, что они выше ценят их соседей по Сан-Сиро.

Впрочем, по всем раскладам именно Интер и Ювентус должны были стать главными участниками битвы за "скудетто" в нынешнем сезоне, а Милан на первой строчке после 17-ти туров — это явление временное по мнению многих экспертов.

После 17-ти туров Интер отстает от Милана на три очка, а Ювентус, в свою очередь, уступает четыре очка Интеру, имея игру в запасе. Поэтому совершенно ясно, что очки и тем, и другим, нужны, как воздух, особенно если учесть, что их главному конкуренту Милану в этом туре предстоит встретиться с хромающим на обе ноги Кальяри, так что почти наверняка "россонери" пополнят свой и без того солидный очковый запас.

В среду, 13 января, и Интер, и Ювентус сыграли матчи 1/8 финала Кубка Италии, причем и "нерадзурри" в поединке против Фиорентины, и "бьянконери" во встрече с Дженоа пришлось играть дополнительное время. Вот только "зебры" выставили практически дублирующий состав, а "змеи" играли приближенным к основному.

К слову, уже известны соперники команд по четвертьфиналу, который должен пройти 26 января: Интер встретится с Миланом, а вот Ювентусу повезло больше — ему достался СПАЛ.

Что касается кадровой ситуации, то Антонио Конте по-прежнему не может рассчитывать на Данило Д'Амброзио, Андреа Пинамонти и Матиаса Весино. Наверняка вернется в "основу" Марцело Брозович, уступивший место в стартовом составе кубкового матча Кристиану Эриксону.

У Ювентуса потерь не намного больше, но игроки, не едущие в Милан, играют в команде Андреа Пирло куда более важные роли: Пауло Дибала травмирован, а Алекс Сандро, Матейс де Лигт и Хуан Куадрадо находятся на карантине из-за коронавируса.

Интересные факты

– Команды провели между собой в общей сложности 251 матч: 77 побед Интера, 112 побед Ювентуса, 62 ничьи.

– Официальных Всеитальянских дерби было сыграно 237: 71 победа Интера, 108 побед Ювентуса, 58 ничьих.

– В чемпионате Италии, в его четырех вариантах (Прима Категория, Прима Дивизионе, Дивизионе Национале и Серия А) Интер и Ювентус сыграли 201 раз: 58 побед "змеев", 92 победы "зебр" и 51 ничья.

– Непосредственно в Серии А команды встречались 174 раза: 46 побед Интера, 92 победы Ювентуса и 44 ничьи.

– Самая крупная победа Интера над Ювентусом случилась 17 ноября 1935 года — 6:0, а 4 апреля 1954 года "нерадзурри" повторили этот результат.

– Самую крупную победу над Интером Ювентус одержал 10 июня 1961 года — 9:1.

– Лучшими бомбардирами Derby d'Italia, забившими по 12 мячей, являются Джузеппе Меацца (Интер), Омар Сивори (Ювентус) и Роберто Бонисенья (9 за Интер, 3 за Ювентус).

– В минувшем сезоне Ювентус дважды обыграл Интер: 2:1 на выезде и 2:0 дома.

– Домашняя победная серия Интера в чемпионате составляет 5 матчей.

– Ювентус не проигрывает Интеру в последних восьми встречах во всех турнирах.

– Ювентус забивает не менее трех мячей в последних трех выездных матчах Серии А.

– Интер пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Д'Амброзио, Пинамонти, Весино — Дибала, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо.

Слова

Антонио Конте, главный тренер Интера:

"В этом матче встретятся команды, у которых серьезные амбиции выиграть в нынешнем сезоне что-то существенное. И хотя победа в каждом матче важна, и за победу над Ювентусом дают те же три очка, что и за другие, но именно в противостоянии с такими соперниками можно оценить уровень своей команды".

"Я не хочу сейчас пытаться определить фаворита, могу лишь сказать, что нам удалось сократить дистанцию между нами и командой, которая полностью доминирует в Италии последние девять лет, до минимума".

Андреа Пирло, главный тренер Ювентуса:

"Я ожидаю очень агрессивный Интер в нашем матче, но, даже играя на Сан-Сиро, Ювентус остается Ювентусом. Постараемся диктовать сопернику свои условия, несмотря на все старания хозяев".

"Мы с Антонио Конте очень разные, но я научился у него многому, когда пришел в Ювентус. Признаюсь, что именно пример Конте заставил меня задуматься о возможности тренерской карьеры".

прогноз 2:2

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