Наставник туринского Ювентуса прокомментировал поражение его команды в матче против миланского Интера.
Андреа Пирло (на переднем плане) и Артуро Видаль, Getty Images
18 января 2021, 12:45
Всеитальянское дерби на поле стадиона Джузеппе Меацца получилось для туринского Ювентуса крайне тяжелым. "Зебры" пропустили быстрый мяч, после чего не смогли найти себя в атакующих действиях, а уже после перерыва соперники окончательно сняли все вопросы о победителе.
Главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло жестко прошелся с критикой по действиям своей команды в этой игре в своем послематчевом интервью.
"От самого начала матча у нас было неправильное отношение к тому, что происходило на поле. В столь принципиальных играх непростительно не показывать спортивную злость и решительность в действиях. Мы боялись атаковать, сели в оборону, хотя соперник в это же время был настроен на забитые мячи.
Безусловно, на продолжительном отрезке сезона данные моменты иногда случаются, но с такой командой как Ювентус такого быть не должно.
Мы готовились к игре, уделяя внимание изменению стиля соперников в действиях через фланги, но на поле мои подопечные не смогли реализовать наши задумки. Впрочем, ответственность за результат лежит только на мне.
Хуже, чем сегодня, мы сыграть точно не могли", — подытожил Пирло.
В следующем туре туринский Ювентус на своем поле будет принимать Болонью.