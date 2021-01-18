Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал поражение его команды в матче против миланского Интера.

Всеитальянское дерби на поле стадиона Джузеппе Меацца получилось для туринского Ювентуса крайне тяжелым. "Зебры" пропустили быстрый мяч, после чего не смогли найти себя в атакующих действиях, а уже после перерыва соперники окончательно сняли все вопросы о победителе.

Главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло жестко прошелся с критикой по действиям своей команды в этой игре в своем послематчевом интервью.

"От самого начала матча у нас было неправильное отношение к тому, что происходило на поле. В столь принципиальных играх непростительно не показывать спортивную злость и решительность в действиях. Мы боялись атаковать, сели в оборону, хотя соперник в это же время был настроен на забитые мячи.

Безусловно, на продолжительном отрезке сезона данные моменты иногда случаются, но с такой командой как Ювентус такого быть не должно.

Мы готовились к игре, уделяя внимание изменению стиля соперников в действиях через фланги, но на поле мои подопечные не смогли реализовать наши задумки. Впрочем, ответственность за результат лежит только на мне.

Хуже, чем сегодня, мы сыграть точно не могли", — подытожил Пирло.

В следующем туре туринский Ювентус на своем поле будет принимать Болонью.