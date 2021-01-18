Италия

Защитник туринского Ювентуса рассказал о причинах поражения его команды в принципиальном поединке против Интера.

Туринский Ювентус уступил миланскому Интеру во Всеитальянском дерби, которое проходило на поле стадиона "Джузеппе Меацца" в рамках 18-го тура Серии А (0:2).

Центральный защитник "зебр" Джорджо Кьеллини в своем послематчевом интервью рассказал о причинах поражения его команды в принципиальном поединке, посетовав при этом на большое число ошибок.

"Мы так и не сумели войти в игру, — сказал опытный итальянец, — Просто не смогли составить соперничество Интеру, не выиграв ни одной дуэли за матч. У нас поединок за Суперкубок Италии уже через три дня, поэтому необходимо начинать работу с чистого листа.

Бывают игры, когда необходимо смириться с тем, что соперник хочет владеть мячом. Но сегодня мы были недостаточно хороши даже тогда, когда пытались атаковать своими силами. Слишком много технических и позиционных ошибок.

Со стороны будет легко сказать, что мы должны были отреагировать на ситуацию по ходу поединка, мы пытались это сделать, но у нас так и ничего и не получилось.

Нравится это нам или нет, но игру против Интера придется оставить позади, так как в скором времени нам предстоит разыграть первый трофей сезона", — подытожил Кьеллини.

В среду, 20 января, туринский Ювентус сразится с неаполитанским Наполи в матче за Суперкубок Италии-2021. Начало в 22:00 по киевскому времени.