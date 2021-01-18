Италия

Чилийский полузащитник отреагировал на обвинения со стороны преданных поклонников миланского клуба.

Автор первого гола в прошедшем накануне Всеитальянском дерби между миланским Интером и туринским Ювентусом чилийский полузащитник "змей" Артуро Видаль прокомментировал забавный инцидент, который случился на предматчевой разминке.

Горячо приветствуя своего экс-партнера по команде Джорджо Кьеллини, Видаль решил поцеловать соперника в область сердца, прямиком туда, где располагается нашитая эмблема "зебр".

Данный инцидент поднял информационную волну в СМИ, после чего последовала закономерная реакция со стороны преданных поклонников "нерадзурри", которые обвинили футболиста их клуба в "предательстве".

Уже по окончанию встречи, данная информация дошла и до Видаля, на что чилиец решил реагировать достаточно быстро, опубликовав пост со своим видением ситуации в своем Instagram-аккаунте.

"Я никогда не хотел целовать эмблему любой другой команды, кроме той, в которой выступаю на данный момент, — гласит прикрепленное к набору фотографий из матча и раздевалки Интера после игры сообщение, — Этот поцелуй был знаком привязанности к брату, который подарил мне футбол, с которым я прожил чудесные годы вместе, и которого я очень люблю.

Я уважаю свою команду, своих болельщиков и людей, которые доверили мне защищать честь и писать историю этого удивительного клуба. Я отдам за этот клуб свою душу. Forza, Интер!", — подытожил Видаль.

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях у фриульского Удинезе.