Италия

Наставник "бьянконери" высказался накануне поединка против Наполи.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями о финальной встрече с Наполи в рамках Суперкубка Италии.

"Наполи – сильная команда, которая демонстрирует это сегодня и демонстрировала в прошлом. Сегодня на тренировке мы отрабатывали многие моменты, и, надеюсь, завтра увидим их на поле.

Этот финал – самый подходящий мемент, чтобы реабилитироваться. Мы хотим сыграть уверенно и выиграть Суперкубок. Я уверен, у нас все получится.

Это не мое противостояние с Гаттузо, а противостояние Ювентуса и Наполи. Обе команды сильны и заслужили здесь сыграть", – приводит слова Пирло сайт Gianlucadimarzio.

В финальном поединке команды сойдутся сегодня, 20-го января. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее наставник неаполитанского клуба Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о Суперкубковом поединке.