Италия

Риза Дурмиси не смог вернуть себе место в составе "орлов".

Салернитана и Лацио согласовали условия аренды Ризы Дурмиси — сообщал официальный сайт "бьянкочелести".

Правый защитник (полузащитник) национальной сборной Дании (22 матча) будет выступать за Салернитану на правах аренды до 30 июня 2021 года и постарается помочь одному из лидеров Серии В завоевать путевку в элиту.

За свою клубную карьеру 27-летний Риза выступал за Брондбю (105 матчей во всех турнирах, 7 голов), Бетис (51, 3) и Лацио (19, 0). Сезон-2019/20 Дурмиси провел в аренде в Ницце (5, 0), а после возвращения в Рим ни разу не попал в заявку на матч Лацио.

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