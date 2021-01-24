Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов матча чемпионата Италии.

В 19-м туре Серии А Фиорентина одержала минимальную победу над Кротоне.

Забив два мяча до перерыва, хозяева позволили гостям ответить голом престижа во втором тайме.

Набрав 21 очко, Фиорентина поднялась на 12-е место, а Кротоне с 12 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

Фиорентина - Кротоне 2:1

Голы: Бонавентура, 20, Влахович, 32 — Нванкво, 66.

Фиорентина: Драговски, Бираги, Песселья, Игор (Мартинес, 69), Касерес, Рибери (Валеро, 86), Кастровилли (Пулгар, 86), Бонавентура, Амрабат, Миленкович, Влахович (Куаме, 69).

Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Луперто (Големич, 87), Марроне, Реца, Вулич (Бенали, 60), Дзанеллато (Силигарди, 77), Жуниор Мессиас (Рохас, 87), Эдуардо Энрике, Джиджи, Нванкво.

Предупреждения: Игор, Рибери - Дзанеллато, Перейра.

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