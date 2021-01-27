Италия

Андреа Пирло не включил в заявку Ювентуса главного бомбардира.

В заявке Ювентуса на матч 1/4 финала Кубка Италии против СПАЛ, опубликованной на официальном сайте туринцев, отсутствует Криштиану Роналду.

Лучший бомбардир Серии А здоров, но получил отдых в поединке с представителем Серии В.

Матч Ювентус — СПАЛ состоится в среду, 27 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua пройдет видео онлайн-трансляция поединка.

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